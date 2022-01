Des milliers de foyers privés d'électricité après deux tempêtes en Écosse et dans le nord de l'Angleterre

Des milliers de foyers ont été privés d'électricité au cours du week-end en Grande-Bretagne, après le passage de deux tempêtes consécutives qui ont notamment endommagé des lignes électriques, a indiqué lundi le fournisseur d'électricité Northern Powergrid.

Corrie et Malik

La tempête Corrie a apporté avec elle des vents avoisinant les 140 km/h à Stornoway, dans les îles occidentales de l'Écosse, tard dimanche. Elle faisait suite à la tempête Malik, qui a abattu des arbres et arraché des toits dans le nord de l'Angleterre et en Ecosse, samedi. Environ 37.000 foyers ont également été privés de courant dans le nord de l'Ecosse.

Le fournisseur d'énergie Northern Powergrid a indiqué lundi matin que 7000 de ses clients étaient sans électricité. "Il y a encore beaucoup à faire - nous avons environ 200 incidents à régler pour rétablir l'approvisionnement de ces clients dans le Northumberland, le comté de Durham et le Tyne and Wear", indique la compagnie sur son site web. "Nous avons importé des ressources supplémentaires dans la région et nous sommes convaincus que nous pourrons rétablir le courant pour la grande majorité de ces clients".

Quelques-uns devront néanmoins attendre jusque mardi pour voir l'électricité revenir chez eux, avertit Northern Powergrid. "Les conditions météorologiques nous ont causé des perturbations supplémentaires au cours de la nuit que nous devons aussi gérer aujourd'hui."

L'entreprise insiste sur le fait qu'elle avait tiré les leçons de la tempête Arwen survenue en novembre, après laquelle elle avait fait face à de nombreuses plaintes concernant la manière dont elle communiquait avec les clients lésés.