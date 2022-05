La police et divers services d’inspection des douanes et du SPF Économie, notamment, ont mis au jour jeudi dernier des milliers d’imitations d’appareils électroniques, ainsi que des contrefaçons de vêtements, tapis et autres objets de marque lors d’un contrôle mené dans plusieurs entreprises de Leeuw-Saint-Pierre, a indiqué lundi la police locale.

Des inspections et des contrôles ont été effectués dans sept entreprises, tant sur le plan social qu’économique, a-t-elle précisé.