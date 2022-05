Des milliers d’Israéliens pour une "marche des drapeaux" sous tension à Jérusalem

Des milliers d’Israéliens ont défilé dimanche dans la Vieille Ville de Jérusalem pour la "marche des drapeaux" marquant la conquête de la partie orientale de la Ville sainte par Israël, sur fond de crainte de nouveaux affrontements avec des Palestiniens qui considèrent ces célébrations comme une provocation.

La tension était forte dimanche à Jérusalem avant même le début vers 16h00 de cette marche annuelle, partie du centre de Jérusalem pour se terminer au Mur des Lamentations, site de prière le plus sacré du judaïsme en contrebas de l’esplanade des Mosquées. Elle a traversé la Vieille Ville, située à Jérusalem-Est, secteur occupé par Israël depuis 1967 et annexé. Des Israéliens, dont une grande part de jeunes et de nationalistes, sont entrés dans la Vieille Ville en passant par la "porte de Damas", qui donne sur le quartier musulman.

De brefs heurts ont opposé des Palestiniens et des policiers israéliens devant la "porte de Damas", selon un photographe de l’AFP sur place. Au même endroit, des membres du groupe de hooligans anti-arabes "La Familia" ont scandé "Mort aux Arabes", selon des témoins. Dans le quartier musulman des projectiles ont été lancés sur des marcheurs, a constaté un journaliste de l’AFP, ainsi que des bouteilles d’eau sur des brancardiers transportant un Palestinien blessé.

A travers Jérusalem, au moins 40 personnes ont été blessées dimanche dans différents incidents, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Le ténor de l’extrême droite israélienne Itamar Ben Gvir s’est rendu sur l’esplanade des Mosquées, lieu saint au cœur des tensions israélo-palestiniennes dans la Vieille ville à Jérusalem-Est.