Des milliers d'animaux à fourrure abattus en Finlande à cause de la grippe aviaire

L'agence alimentaire finlandaise a ordonné l'abattage de tous les visons des élevages où des cas de grippe aviaire ont été détectés, afin de freiner la propagation du virus dans les élevages d'animaux à fourrure. Des dizaines de milliers d'animaux doivent être abattus.

Dans un communiqué, l'autorité explique que les visons sont particulièrement sensibles aux virus de la grippe aviaire et humaine en raison des caractéristiques de leurs voies respiratoires. Ils pourraient devenir un hôte intermédiaire efficace pour la grippe aviaire et permettre au virus de muter en une forme qui pourrait infecter les humains. Pour prévenir de tels variants, l'agence a souligné l'importance d'abattre tous les visons dans les élevages d'animaux à fourrure infectés. L'abattage des renards et des tanuki dans les fermes sera décidé au cas par cas. Selon le média public finlandais Ylen, environ 70.000 animaux devraient être abattus. La grippe aviaire a été détectée dans 20 élevages d'animaux à fourrure fin juillet.