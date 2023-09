Des milliardaires, économistes et politiciens appellent le G20 à taxer les super-riches

Un récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre également que dans les pays les plus riches, les impôts sur les revenus sont systématiquement plus élevés que ceux sur le capital, révèle Oxfam dans un communiqué de presse. "Le poids de la solidarité est donc supporté de manière disproportionnée par les travailleurs lambda, tandis que les plus riches peuvent profiter d’un système fiscal aménagé en leur faveur pour réduire leurs contributions ou contourner cette solidarité. La Belgique se situe dans le peloton de tête de ce classement de l’inégalité fiscale."

Les chefs d’État et de gouvernement du G20 se réuniront dans la capitale indienne, New Delhi, les 9 et 10 septembre.