Karsten Warholm, recordman du monde du 400m haies, courait au couloir numéro 8, il n’a donc pas été gêné par les activistes. Cela dit il était assez remonté après la course : "C’était complètement idiot, j’étais furieux. Tout le monde a le droit de manifester, mais pas de cette manière, quelle que soit la cause défendue".

Le coureur français, Wilfried Happio, a lui percuté la banderole, mais il a réagi avec humour : "Il y avait une onzième haie aujourd’hui. Je n’ai pas tout compris, tout va tellement vite. On n’est déjà pas très lucide en bout de course, alors si en plus il y a une banderole à éviter".

Les trois militants ont rapidement été maîtrisés et évacués par le service de sécurité du stade de Stockholm.