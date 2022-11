Des militants Just Stop Oil bloquent le périphérique à Londres, malgré des arrestations préventives

Des militants du groupe écologiste Just Stop Oil ont bloqué lundi l'autoroute périphérique autour de Londres malgré une opération de police lancée pour empêcher cette action avec sept arrestations préventives.

Des militants ont grimpé à 07H30 (heure belge) sur des portiques d'autoroute situés sur la M25, un axe important faisant le tour de la capitale britannique, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ils ont "obligé la police à interrompre le trafic".

Cette nouvelle action de Just Stop Oil a eu lieu alors que des dirigeants du monde entier se retrouvent lundi à la COP27. Elle s'inscrit dans la campagne du groupe "visant à demander au gouvernement de suspendre toutes les nouvelles licences et autorisations pour le pétrole et le gaz".

"Importante opération proactive"

Dimanche soir, la police a pourtant annoncé avoir mené "une importante opération proactive" pour identifier et arrêter des personnes ayant "l'intention de causer des perturbations graves". Trois personnes ont alors été interpellées.

"Nous soupçonnons que l'intention de ces personnes est disproportionnée par rapport à tout droit légitime de manifester", écrivait alors la police dans un communiqué.

Lundi matin, quatre autres personnes ont été arrêtées dans le Sud de Londres "pour conspiration en vue de causer une nuisance publique", a précisé la police.