Des militants écologistes répandent de la peinture sur des lieux emblématiques à Londres

Des membres du groupe écologiste Just Stop Oil ont répandu lundi de la peinture orange à Londres sur les façades du ministère de l'Intérieur, du MI5 (renseignement intérieur), de la Banque d'Angleterre et du siège du groupe de médias News Corp.

"Ces bâtiments ont été choisis parce qu'ils représentent les piliers qui soutiennent et maintiennent le pouvoir de l'économie des énergies fossiles, le gouvernement, la sécurité, la finance et les médias", a revendiqué Just Stop Oil, qui milite pour l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier, dans un communiqué.

Huit personnes au total ont été interpellées, a annoncé la police.