Des militants écologistes perturbent la représentation d’un opéra au Festival de Glyndebourne

Ce jeudi 15 juin, une représentation des Dialogues des Carmélites de Poulenc, donnés en ce moment au Festival de Glyndebourne, a été perturbée par plusieurs militants écologistes, appartenant au groupe Just Stop Oil. Ces derniers ont notamment fait sonner une corne de brume et fait exploser des petits canon de confettis. Ils ont été rapidement escortés en dehors de la salle et le spectacle a pu reprendre une vingtaine de minutes plus tard.

Depuis près d’un an, des œuvres d’art et lieux de culture ont été la cible de militants écologistes. Que ce soit les Tournesols de Van Gogh recouvert de sauce tomate à la National Gallery de Londres, Le semeur du peintre néerlandais attaqué, lui aussi par de la soupe, à Rome, un tableau de Monet aspergé de purée de pomme de terre en Allemagne ou encore plus récemment un autre tableau du peintre français badigeonné de peinture rouge au Musée national de Stockholm, toutes ces actions ont été menées par des groupes qui tentent d’alerter les gouvernements et l’opinion publique sur l’urgence climatique.

Parmi ces groupes d’action, le collectif britannique Just Stop Oil, qui réclame l’arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier, a lancé en octobre dernier une série d’actions radicales dans la capitale londonienne. Ce sont notamment eux qui sont derrière l’action des Tournesols de Van Gogh, première "attaque" à l’encontre d’une œuvre d’art qui avait, ensuite, donné lieu à une série d’action similaire dans divers musées européens. Et c’est de ce collectif que se revendiquent les activistes qui ont perturbé ce jeudi 15 juin dernier la représentation des Dialogues de Carmélites de Poulenc, donnée dans le cadre du Festival de Glyndebourne.