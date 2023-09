Des militants écologistes britanniques jugés coupables après avoir interrompu un match de cricket

Trois militants du groupe écologiste Just Stop Oil, qui avaient brièvement interrompu un match de cricket fin juin à Londres en pénétrant sur le terrain, ont été reconnus coupables jeudi par la justice britannique d'"intrusion aggravée".

Ces trois militants, deux hommes de 21 et 27 ans et une femme de 69 ans, seront fixés sur leur peine le 24 octobre. Lors d’un match opposant l’Angleterre et l’Australie au Lord’s Cricket Ground, le temple de ce sport, deux militants avaient pénétré sur le terrain sur lequel ils avaient jeté de la poudre orange. L’un d’eux avait été porté à l’extérieur de la pelouse par le gardien de guichet anglais Jonny Bairstow. Un troisième avait été empêché d’entrer sur le terrain. Le groupe Just Stop Oil, habitué aux actions coup de poing de ce genre, demande au gouvernement britannique de suspendre tout nouveau projet gazier ou pétrolier au Royaume-Uni. Plusieurs de ses militants ont déjà été condamnés par la justice, y compris à des peines de prison ferme. "Dès que vous avez franchi la barrière, vous avez dépassé la zone du billet qui vous a été remis", a dit la juge Neeta Minhas aux prévenus. Elle leur a reproché de s’être "introduits de manière proactive dans une propriété privée qui était un terrain de jeu" et d’avoir "perturbé ou eu l’intention de perturber une activité légale". La juge a reconnu les trois militants coupables d'"intrusion aggravée". Fin juillet, le gouvernement britannique a promis des "centaines" de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières en mer du Nord, provoquant une bronca des organisations écologistes. La semaine dernière, Rishi Sunak a annoncé le report de plusieurs mesures phare de la politique climatique du Royaume-Uni.