Des militants de la CSC déposent leur liste de vœux aux partis de la majorité fédérale

"Lors de la manifestation en décembre, nous avons dit que nous maintiendrons la pression jusqu’au moment où des mesures structurelles seront prises. Ce n’est toujours pas le cas. Nous désirons rappeler nos revendications", explique Anne Léonard, secrétaire nationale de la CSC, présente devant le bureau d’Ecolo. "Il n’y a toujours pas de plafonnement des prix de l’énergie au niveau national. On veut donner des réponses aux citoyens. Et on veut également que la réforme des pensions ne pénalise pas les femmes", ajoute-t-elle.

Une délégation est reçue par le bureau d’Ecolo et par celui du PS. Les militants ne sont pas certains d’être reçus par le MR. "On est ici pour souligner notre présence. On veut sensibiliser chaque parti", précise François Mary, permanent inter-professionnel des jeunes à Mons-La Louvière.

"C’était important pour moi d’être là aujourd’hui parce que les jeunes sont également fortement touchés par ces problèmes pour l’instant". Les militants viennent de Bruxelles et de Wallonie. Certains ont fait le déplacement depuis le Hainaut ou encore depuis Namur.