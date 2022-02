Des miettes pour un Doku vainqueur, des points de perdus pour Saelemaekers : soirée contrastée pour les Belges

Soirée contrastée pour nos Belges présents sur les pelouses européennes ce vendredi soir.

En début de soirée, l’AC Milan d’Alexis Saelemaekers a perdu des plumes face à une accrocheuse équipe de l’Udinese. Malgré le but d’ouverture de Leao en 1e mi-temps, les Milanais ne sont pas parvenus à garder leurs cages inviolées et ont cédé après la pause sur un but du remplaçant Udogie. Notons que Saelemaekers, abonné à un rôle de remplaçant depuis quelques semaines, est monté au jeu à la 65e minute sans parvenir à renverser la partie.

De son côté, Jérémy Doku était lui aussi remplaçant avec Rennes qui se déplaçait sur la pelouse de Montpellier. Des Rennais qui se sont occasionnés quelques frayeurs alors qu’ils menaient tranquillement leur barque 0-2 après 15 minutes. Montpellier revenu à 2-2 à la mi-temps, les visiteurs ont dû faire le forcing pour finalement arracher la victoire grâce à deux buts après la pause de Laborde et Majer. De retour après trois matches d’absence (blessure), Doku n’a eu droit qu’à des miettes puisqu’il est monté dans les arrêts de jeu.

De son côté, Orel Mangala était titulaire avec Stuttgart pour affronter Hoffenheim. Malheureusement, il est sorti sur blessure, visiblement touché à la cuisse. Et en plus, ses couleurs se sont inclinées 2-1.