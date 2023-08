Des microbes marins pour aider la vigne à résister au changement climatique.

Et si la solution pour accompagner la vigne face au dérèglement climatique se trouvait dans la mer ? Au Portugal, des chercheurs ont réalisé qu'en pulvérisant des microbes marins, les ceps parvenaient à résister aux chaleurs extrêmes.

Dans le contexte de dérèglement climatique que l'on connaît, les conséquences sont déjà perceptibles dans le verre. De l'avis de 30% d'amateurs de vins, les nectars sont plus riches et plus opulents, avaient-ils confié à l'occasion d'une étude réalisée par le géant de la vente aux enchères de vins iDealwine. A l'automne dernier, l'agroclimatologue Serge Zaka nous avait confié : "On a découvert que certaines régions du Languedoc-Roussillon donnaient des vins dont le degré d'alcool avait augmenté entre 2 et 2,5 depuis 1984. Le cépage est pourtant resté le même. C'est une conséquence de la sécheresse. Les baies ne se remplissent pas d'eau de façon optimale, ce qui a pour effet de concentrer le sucre".