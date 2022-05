Souvenez-vous de vos cours de chimie et biologie : l’ADN est composé de quatre blocs de construction principaux, des bases azotées appelées adénine (A), thymine (T), cytosine (C) et guanine (G). L’ARN, quant à lui, utilise A, C et G, mais remplace la thymine par l’uracile (U).

Certains de ces éléments ont déjà été retrouvés dans des météorites mais uniquement A et G (purines), donc les éléments constitutifs de la vie n’étaient pas au complet puisqu’il manquait C et T ou U (pyrimidines)…