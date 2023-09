Des messages anti-russes dans la nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077

Dans un article de Rock Paper Shotgun, plusieurs dialogues sont comparés à leur version anglaise et si certains messages peuvent être subtils, certains le sont beaucoup moins…

D’abord, il y a la ligne "We’re f*cking through” (“C’est enfin terminé”) remplacée dans la version ukrainienne par “Go f*ck yourself in the same direction as the ship did” (“va te faire voir dans la même direction que le bateau”). Cette phrase ferait référence à la réponse radio devenue célèbre d’un garde-frontière ukrainien à l’approche d’un bateau de guerre russe.

On trouve aussi une phrase que la police prononce en parlant des Scavengers, un gang dans le jeu : "Couldn’t all these assholes bite it out in the Badlands ?" ("Ces trous du cul pourraient pas aller se faire voir dans les Badlands ?) qui sera transformée en "Ces rusnia pourraient pas aller se faire voir dans les Badlands ?”. Rusnia étant un terme péjoratif pour désigner les Russes.