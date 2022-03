Des membres de Rammstein, Faith No More, Dee Snider... se mobilisent pour l'Ukraine

Des membres de Rammstein, Faith No More, Agnostic Front, Stabbing Westward, Gravity Kills et d’autres se sont unis pour réenregistrer le classique des Beatles, " Come Together " pour un single caritatif vendu au profit de l’UNICEF pour venir en aide aux victimes en Ukraine.

On trouve sur ce disque le guitariste de Rammstein, Richard Kruspe, le bassiste de Faith No More, Bill Gould, et Roger Miret d’Agnostic Front. Sorti sous le nom de projet Lifeline International, et sous le titre exact Come Together (We Will Stop You), le titre peut être acheté via bandcamp dès maintenant.

L’idée est à l’initiative du producteur britannique John Fryer (qui a travaillé avec Depeche Mode, Cradle Of Filth, Nine Inch Nails) et de Christian Petke (créateur de COP International)