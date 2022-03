Des membres de Mastodon, Anthrax et d’autres musiciens reprennent la chanson "Screaming For Vengeance" de Judas Priest

Des membres des groupes Mastodon, Anthrax, Dethklok et Municipal Waste se sont réunis pour reprendre le titre "Screaming For Vengeance" du groupe de heavy metal britannique Judas Priest.

Dans cette reprise, Brann Dailor (batteur de Mastodon) chante en imitant Rob Halford, avec ses vêtements en cuir cloutés et ses lunettes de soleil d’aviateur. Gene Hoglan (Dark Angel, Death, Devin Townsend, Fear Factory, Dethklok, Testament) est à la batterie et Jonathan Donais d’Anthrax et Nili Brosh de Dethklok assurent les rôles de guitaristes. Phil "LandPhill" Hall, de Municipal Waste et Cannabis Corpse, est à la basse, tandis que Gwarsenio Hall assure le soutien au chant et à la guitare.

Cette vidéo s’inscrit dans la continuité de la série de reprises initiée par Two Minutes To Late Night au début de la pandémie. Les reprises précédentes ont vu des groupes comme Baroness, Deafheaven, Code Orange, Converge et Jay Weinberg de Slipknot s’attaquer à des chansons comme "Killing In The Name" de Rage Against The Machine et "Over The Mountain" d’Ozzy Osbourne.

La semaine dernière, Gwarsenio Hall, le fondateur de Two Minutes To Late Night, a partagé une reprise solo de "Hit The City" en hommage à l’icône grunge Mark Lanegan, décédée le 23 février à l’âge de 57 ans.