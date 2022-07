Des melons belges ? Oui, ça existe !

"Il sera meilleur le melon belge !"

À l'instar de nos homologues français, nous avons tendance à être un peu chauvin. Alors, qui est le meilleur ? Le melon belge ou français ?

Pour Amaury Vanhulle, il n'y a pas photo ! "Si on compare notre melon avec un vendu en supermarché, on le sait, le nôtre sera meilleur. Et l'explication est simple. Notre melon est récolté à maturité avec un taux de sucre le plus élevé possible. Il est vendu sur place, au magasin de la ferme. Par contre, le melon que vous achetez en grandes surfaces, en provenance de France, ne peut pas être récolté trop mûr car il doit passer par des centrales d'achat. Il y a le transport aussi...Donc le goût sera différent. Et le melon belge n'a rien à envier non plus à un melon que vous achetez en vacances sur un petit marché local français!".

Bref, il ne vous reste plus qu'à le déguster ce fameux melon belge !