Des "mégafeux" comme on en voit de plus en plus en Europe pourraient-ils se produire en Belgique ?

Des pompiers belges ont reçu récemment une formation en France pour faire face à ces mégafeux. Mais ils ne disposent pas de canadairs.

"La France met à disposition des avions bombardiers d'eau et nous pourrions avoir soit le Dash qui peut larguer plus de 8.000 litres d'eau soit un canadair qui pourrait venir en Belgique et qui largue un peu plus de 3.000 litres d'eau", détaille Olivier Giust, capitaine des pompiers de la zone VHP (Vesdre-Hogne-Plateaux).

À l'avenir, la Belgique pourrait revoir l'aménagement du territoire et prévoir des espaces plus grands entre forêts et habitats.