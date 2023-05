Des médecins dans le collimateur de l'INAMI

"Le médecin a facturé 17 prestations et dans le carnet de présence, il n'y en a que sept ou huit. On nous prend pour des moutons, mais moi, je suis un mouton noir". Jean-Pol Dewalque a son franc-parler : "Quand on dit médecin, c'est un peu comme Dieu. Le médecin a la parole d'évangile. Je suis scandalisé et je pense que je ne suis pas le seul parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi mais.... la peur !" La peur de témoigner contre un médecin … Jean-Pol est passé outre. Il a partagé son expérience dans notre émission "On n'est pas des pigeons" (lundi 8 mai 2023) et sur sa page Facebook.

Et les langues commencent à se délier. Nous avons rencontré une ancienne aide-soignante qui travaillait dans une maison de repos. Elle confie: "En arrivant un jour chez une dame, je suis entrée. Le médecin était là. Par discrétion, je suis restée dans la pièce d'entrée. Quand la visite médicale a été terminée, je suis entrée dans la pièce où le médecin était. J'ai vu le médecin empocher 50 euros, repartir et ne pas laisser la prestation de soins adéquate. Je l'ai signalé à ma cheffe d'abord, qui m'a dit que ça ne me regardait pas. Je l'ai alors signalé à la famille".