Des maux de tête à l’AVC : les principales raisons des consultations chez un neurologue

Les tremblements

Les personnes qui consultent pour des tremblements ont souvent la crainte d’être atteint de la maladie de parkinson. Or il faut savoir que pour deux patients sur trois le diagnostic de Parkinson est posé non pas sur des tremblements mais d’autres symptômes comme : des troubles de la mobilité, une marche plus lente, plus laborieuse, des raideurs inexpliquées, une lenteur vraiment sur le plan moteur.

Dans ces situations, des examens seront réalisés pour confirmer le diagnostic et entamer un traitement. Contrairement à la maladie d’Alzheimer, bien que nous n’ayons pas de traitement curatif, nous disposons de traitements symptomatiques très efficaces qui peuvent soulager les symptômes pour un certain temps. Cependant, avec l’évolution de la maladie, l’efficacité des traitements peut diminuer et il sera nécessaire d’adapter régulièrement le traitement.

Chaque patient est différent et il est difficile de prévoir comment la situation évoluera dans le temps.

En ce qui concerne le motif de consultation relatif au tremblement, lors de l’interrogatoire et de l’examen du patient, il est souvent possible d’écarter la maladie de Parkinson. Dans ce cas, il s’agit le plus souvent d’un tremblement essentiel, qui se distingue bien de la maladie de Parkinson. Ce tremblement essentiel est souvent d’origine familiale et peut être traité sur le plan symptomatique. Il est toutefois possible qu’un tremblement puisse révéler d’autres diagnostics, bien que cela soit moins fréquent en consultation de neurologie.