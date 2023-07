Des mauvaises herbes dans votre jardin ? Apprenez à les cuisiner grâce à l'ASBL "Cuisine Sauvage"

Un atelier donné par l’ASBL dure 4h30. Accueilli par un verre de bienvenue, vous rencontrez d’abord les autres personnes, puisqu’un atelier se fait par groupe de 12 personnes maximum.

Conduit dans le jardin de l’ASBL, un guide vous fera ensuite découvrir quatre plantes qu’on trouve en général facilement dans la nature autour de nous. Des plantes dont on ne sait pas forcément qu’elles sont comestibles comme l’alliaire, l’ail des ours, le plantain et l’ortie, et dont le guide vous enseigne les bienfaits pour la santé.

L’ASBL reprend d’ailleurs la citation de l’écrivain américain Ralph Waldo Emerson qu’elle affiche sur le mur de la cuisine :

Une mauvaise herbe est une plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus.

Après le cours, vient le temps de la cueillette des différentes plantes qui serviront pour le repas du soir. En groupe, aiguillés par un chef, vous serez amenés à cuisiner à base de ces plantes sauvages, pour créer un apéritif, des zakouskis, un plat et un dessert. Le tout accompagné d’un verre de vin et d’une ambiance conviviale.

Le lendemain de la formation, vous recevrez reçoit les recettes de ce que vous aurez cuisiné la veille, pour pouvoir les reproduire chez soi.

L’ASBL Cuisine Sauvage est basée à Jambes. Leur site est une mine d’or d’infos, sur lequel vous pourrez retrouver de nombreuses recettes.