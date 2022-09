Des matinées moins fraîches pour ce week-end

Cette semaine, les matinées ont été bien froides ! On a d’ailleurs relevé les premières gelées près de la frontière allemande. En effet, le ciel était assez dégagé dans la nuit et donc, le rayonnement a été plus important. Mais changement ce week-end puisque ce samedi, dans les Hautes Fagnes, on s’est réveillé avec 6° en positif. Et cela s’explique facilement : il y a plus nuages, ils font office de couverture et empêchent le rayonnement. À 8 heures, on relevait 7° à Botrange, 9° à St Hubert, 11° à Charleroi, 12° à Liège, Namur et Bruxelles, 13° à Tournai, La Panne et Anvers.