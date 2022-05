Des matières et végétaux nouveaux en architecture : lin, pomme de terres, fèves de cacao.

Toujours dans l'optique d'opter pour des matériaux plus écologiques et plus durables, d'autres puisent leurs sources d'inspiration dans les végétaux. Si l'on ne s'étonne plus de chausser des souliers fabriqués à base de cuir de pomme ou de peau de raisin, sachez que vous pourriez un jour tomber sur un meuble ou des montures composés d'épluchures de pommes de terre.

C'est l'idée originale de deux étudiants anglais en design graphique, qui ont imaginé un revêtement pour meuble dont le panneau a été entièrement conçu à partir de pelures de patates. L'objectif est de proposer une alternative plus écologique aux panneaux de fibres à densité moyenne tout en limitant le gaspillage alimentaire. Un projet de fin d'année lancé en 2019 qui s'est finalement transformé en un réel business et qui a donné naissance à la gamme "Chip[s] Board", encore commercialisée à ce jour.

En plus des revêtements pour meubles, l'entreprise propose désormais des montures de lunettes élaborées à base d'épluchures de pommes de terre ainsi qu'une gamme de bioplastiques translucides purs ou renforcés de fibres pour la mode et la décoration intérieure.