Des marionnettes au secours du rhinocéros de java, l’espèce la plus menacée

Samsudin, qui comme de nombreux Indonésiens n’a qu’un nom, a décidé de se consacrer à la préservation de ce mammifère et à d’autres espèces en 2014. Depuis, il voyage à travers l’archipel sur son vieux vélo, pour donner gratuitement des spectacles de marionnettes pour enfants mettant en scène des animaux.

Je veux qu’ils connaissent les rhinocéros avant qu’il ne soit trop tard. Je ne veux pas qu’ils voient des rhinocéros seulement dans les livres et les films d’animation.

Samsudin fabrique ses marionnettes avec du carton, qui est disponible partout, et parce qu’il refuse d’utiliser du cuir, le matériau traditionnel, à cause de ses convictions écologiques.

Les histoires visuelles qu’il raconte rendent le message plus facile à comprendre pour les enfants et créent un lien fort entre le conteur et son audience.

Les enfants ont une capacité de concentration assez courte, je dois être créatif pour les empêcher d’être distraits par autre chose, comme les téléphones mobiles.

La préservation des rhinocéros est difficile à cause de la longue période de gestation des rhinocéros et leur tendance à parcourir de grandes distances, ce qui éloigne souvent les mâles et les femelles à la période de la reproduction.