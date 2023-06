Des marchés publics wallons plus accessibles pour les PME

Le gouvernement wallon a adopté jeudi une stratégie de la commande publique responsable. Son objectif : favoriser un meilleur accès des entreprises aux marchés publics et renforcer la dynamique d’achats publics responsables en Wallonie.

Dans le cadre de son plan de relance, l’exécutif régional a fait de l’accès des entreprises wallonnes aux marchés publics un axe prioritaire.

Sur base des recommandations du CESE (le conseil économique, social et environnemental de Wallonie), la stratégie approuvée jeudi entend mobiliser les acteurs tant privés que publics "afin de maximiser les retombées des marchés publics sur la Wallonie à la fois en termes de création de valeur et d’emplois durables de qualité, de développement de filières et d’amélioration de la cohésion sociale".

Concrètement, cette stratégie de commande publique responsable – qui s’articule autour de 12 actions – vise à professionnaliser les acheteurs publics, à faciliter l’accès des entreprises wallonnes, et particulièrement les PME/TPE aux marchés publics ; à rendre les marchés publics durables et à renforcer la connaissance de la commande publique.

"Il s’agit d’un projet essentiel du plan de relance qui a fait l’objet d’un important travail issu de plusieurs années de concertations et de co-construction avec les différents partenaires économiques, sociaux et environnementaux. L’adoption de cette stratégie globale de la commande publique va permettre d’apporter des solutions concrètes aux problèmes rencontrés et à plus d’entreprises de remporter les marchés, ce qui créera de l’emploi", a commenté, dans un communiqué, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.