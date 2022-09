Des marches d’escaliers qui "disparaissent", à Liège ?

La cité ardente est réputée pour ses deux cents escaliers pour grimper dans ses faubourgs. Ils ne sont pas tous en excellent état, et depuis une dizaine d’années, la ville a lancé un vaste programme de réhabilitation. Dernier projet en date, le Thier Savary, au pied de la montagne Sainte-Walburge. C’est l’occasion que saisit l’association du Vieux Liège pour lancer un appel à la vigilance : il est déjà arrivé qu’en cours de chantier, des marches "disparaissent". C’est le cas, apparemment, des degrés Saint-Hubert dans le quartier de la Sauvenière. Un site pourtant classé au patrimoine.

Louis Nisse, un usager, témoigne : "j’emprunte ces escaliers depuis près de trois quarts de siècle, depuis que je sais marcher, je les connais; je ne suis pas obsessionnel, mais je sais qu'il y avait 136 marches. Après les travaux de restauration menés voici une dizaine d'années, il n’y en a plus que 126 ! D’autres voisins peuvent le confirmer. Les gravir s’apparente désormais à un calvaire : les marches sont plus hautes, et c’est très inconfortable, c'est beaucoup plus fatigant…"

C’est pourtant une question de fonctionnalité qui est avancée comme explication, du côté de l’échevinat des travaux. Au début de la montée, les marches, précédemment, auraient été trop "courtes", trop petites, trop étroites et les plateaux auraient donc été élargis pour des raisons de sécurité. Au prix d’une rehausse, puisque la pente n’a pas changé.

D’autres "disparitions" de marches sont-elles à craindre, pour les rénovations qui se préparent ? Du côté des autorités, la réponse est non : à chaque fois, des spécifications très précises figurent dans les cahiers des charges ; c’est sans doute à garder à l’œil…