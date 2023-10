Des manuscrits inédits du génie des maths Grothendieck entrent à la BnF

La singularité de ces manuscrits est de "porter sur beaucoup de domaines à la fois" pour former "un tout, une + œuvre-cathédrale +, avec d’indéniables qualités littéraires", analyse Jocelyn Monchamp, conservateur au département des manuscrits de la BnF.

Plus que dans "Récoltes et semailles", très autobiographique, l’auteur est "dans un recul métaphysique", explique le conservateur, qui depuis un mois épluche les textes, avec passion. Un travail de longue haleine tant l’écriture, au stylo-plume, est dense et difficile à déchiffrer. "Je m’y suis habitué… Et l’avantage pour nous, c’est que l’auteur avait méthodiquement paginé et daté les textes". Une des parties, intitulée "Structures de la psyché", livre d’énigmatiques schémas traduisant la psychologie en langage algébrique. Dans une autre, "Le problème du mal", il déroule sur 15.000 pages des méditations métaphysiques et des pensées sur Satan. On y sent un homme "rattrapé par les fantômes de son passé", avec une adolescence marquée par la Shoah, souligne Johanna Grothendieck dont le grand-père, un juif russe qui avait fui l’Allemagne durant la guerre, est mort à Auschwitz.

Le travail de décryptage sera long pour comprendre tout ce que ce génie a voulu dire.

Vendredi, le fonds a rejoint le département des manuscrits du site Richelieu, berceau historique de la BnF, aux côtés des écrits de Pierre et Marie Curie et de Louis Pasteur. Il ne sera consultable que par les chercheurs. "C’est un témoignage unique dans l’histoire des sciences au XXe siècle, d’une importance majeure pour la recherche", estime Jocelyn Monchamp.

Lors de la cérémonie, un des volumes a été disposé dans une vitrine à côté d’un manuscrit du mathématicien de la Grèce antique Euclide.