Des mangeoires de quartier pour sensibiliser et créer du lien

La démarche ne s’arrête pas là. Sensibiliser est évidemment l’objectif principal de ces mangeoires collectives, mais rassembler les habitants autour de celles-ci est aussi au centre des intérêts du CRIE de Mouscron : " Surtout en cette période " témoigne Gatien Bataille, " nous ressentons un réel besoin de recréer du lien après les deux années écoulées. Ces mangeoires de quartier sont évidemment bénéfiques pour les oiseaux, mais aussi pour les citoyens, qui trouveront à travers cette occupation un excellent moyen de communiquer, de partager et d’échanger à nouveau. Nous incitons d’ailleurs les animateurs de quartiers à organiser régulièrement de petites activités autour des mangeoires, en combinant la découverte à l’amusement ! "

Ces mangeoires se retrouvent d’ailleurs un peu partout : dans des jardins collectifs, des parcs et même des écoles. Tout le monde peut y participer, il ne reste plus qu’à se lancer et bien cibler la nourriture adaptée aux espèces d’oiseaux qui viennent trouver refuge chez nous : " Certains oiseaux sont plus sélectifs que d’autres. Mais pour la majorité, des graines de tournesol noir ou du Niger sont parfaitement adaptées. Les oiseaux raffolent aussi de cacahuètes décortiquées ou de fruits comme les pommes ! " s’exclame Gatien Bataille. Autant de raisons de vous lancer aussi dans l’aventure. C’est facile et amusant, à faire en famille ou entre voisins !

Pour plus d’informations, le CRIE de Mouscron a créé des brochures explicatives, reprenant chaque étape, de la construction à l’alimentation des mangeoires de quartier. Bonne découverte à tous !