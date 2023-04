Des maisons de repos veulent casser l’image de "mouroir"

Il y a de la joie dans les maisons de repos et il y fait bon vivre. C’est le message que veut faire passer l'Unessa, la Fédération des maisons de repos associatives. Des maisons de repos particulières, puisque leur but n’est pas de faire du profit. Leurs structures font qu’elles n’ont pas d’actionnaires ou d’administrateurs à rétribuer. Ces homes peuvent donc utiliser leurs bénéfices pour développer de nouvelles activités et de nouveaux services.



Et aujourd’hui, elles le font savoir à travers dix vidéos en musique qui viennent d’être publiées. Des vidéos qui mettent en avant les activités originales qui sont développées depuis quelques années dans ces établissements. Par exemple : faire participer des résidents directement à la prise de décisions dans la gestion du home, organiser des activités sur place avec les familles pour aussi responsabiliser ces dernières. Développer aussi des activités avec les enfants d’une école voisine. Ou encore initier les personnes âgées aux nouvelles technologies et leur faire profiter des avantages que cela procure. On vous propose de découvrir tout cela dans le reportage audio ci-dessus.