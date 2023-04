Des lycéens victimes d’une fusillade partent à l’offensive contre le lobby des armes à feu

Ce lundi 3 avril, La Trois revient sur la tuerie de masse de Parkland et le combat des lycéens survivants contre le lobby des armes à travers le documentaire "USA : la loi des armes".

Le 14 février 2018 à 14h19, un chauffeur Uber dépose Nikolas Cruz devant son lycée de Parkland, en Floride. Armé d’un fusil d’assaut, il pénètre dans l’établissement, déclenche une alarme incendie et lance des fumigènes, puis commence à faire feu dans les couloirs. Pendant les six minutes que dure la fusillade, il abat 17 de ses camarades et en blesse 15 autres avant de s’échapper. Dans la foule, il passe inaperçu, toutefois il sera arrêté par la police moins d’une heure plus tard, après avoir été identifié au moyen des caméras de surveillance de l’école.

Cette histoire fait froid dans le dos et pourtant, aux États-Unis, elle est loin d’être un cas isolé. Le port d’armes étant garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine, il n’est pas rare que des adolescents psychologiquement instables s’en procurent et commettent l’irréparable. Sans parler des accidents domestiques dus à des tirs non intentionnels, qui représentent un vrai danger pour les enfants.

Pourtant, et de manière assez incompréhensible pour les Européens, les Américains restent attachés à cette liberté du port d’armes. D’après la politologue Marie Christine Bonzom, on estime même que "40% d’Américains vivent dans un ménage où des armes à feu sont présentes".