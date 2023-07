Des Lutins de Mouscron intimidés ce week-end par une bande de jeunes à Barvaux : le camp s’arrête par précaution

Par mesure de précaution, les animateurs du camp ont préféré mettre un terme au rassemblement qui devait initialement se terminer ce mardi. "Tout le monde va bien. Ce qu’il s’est passé n’est pas convenable mais nos Lutins ne se sont rendu compte de rien. Il n’y a pas eu de faits strictement violents. Mais nous avons préféré ne prendre aucun risque", confie l’une des responsables.

De son côté, le bourgmestre a décidé de prendre les choses à bras-le-corps : "C’est regrettable que l’on doive en arriver là. Je comprends que chacun prenne ses responsabilités. Pour ma part, j’ai également décidé de renforcer la sécurité des lieux. Un autre camp arrive dans les prochains jours pour profiter de ce magnifique cadre, et je ne souhaite plus que cela se reproduise. Les cinq entrées de l’école seront sécurisées et verrouillées à l’aide de barrières et de cadenas. Je pense également prendre un arrêté de police pour cibler spécifiquement ces individus."