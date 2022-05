Des lunettes de traduction instantanée en réalité augmentée.

Pour l'instant, ces lunettes demeurent au stade de prototype et rien n'indique qu'elles seront prochainement commercialisées. Cette vidéo n'en demeure pas moins bluffante. Outre la traduction, Google pourrait très bien intégrer d'autres services facilement adaptables comme Live View pour suivre un itinéraire en réalité augmentée via Google Maps.



Google I/O a aussi été l'occasion de présenter le nouveau Pixel 6a ainsi que le Pixel Buds Pro et de lever le voile sur ses futurs produits, à commencer par les Pixel 7 et Pixel 7 Pro attendus à l'automne prochain ou encore une toute nouvelle tablette et une montre connectée prévues pour un peu plus tard.