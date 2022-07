Dès lundi, jouez avec Romain au "Quizz des vacances" et gagnez un séjour été au cœur des 4 Vallées en Suisse

Tous les jours de la semaine, de 16h à 20h, Romain vous accompagne sur le chemin du retour dans la bonne humeur.

Il vous propose de jouer au "Quizz des Vacances". Chaque jour, un auditeur devra répondre le plus rapidement possible au plus grand nombre de questions en un temps imparti. Le vendredi, l’auditeur avec le meilleur score remporte la compétition de la semaine.

Pour jouer, envoyez "Quizz" au 6005 (75 centimes/message) à n’importe quel moment de la journée.

Envie d’évasion, de changer d’air et profiter d’un séjour à la montagne avec votre famille ou vos amis ?

Ça tombe bien !Tipik vous offre votre séjour pour 4 personnes à Nendaz (Valais/Suisse) au cœur des 4 Vallées.

Tipik a réservé pour vous un appartement, des remontées mécaniques, un "bon repas" d’une valeur de 270 €, de quoi passer un excellent séjour.