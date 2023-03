Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme, propose des illuminations dans les rues pour le Ramadan. C’est sur base de ce qui a été fait à Londres qu’il a émis cette idée. Dans la capitale anglaise, pour la première fois, des illuminations ont été installées dans le quartier de Piccadilly Circus. On y voit des lunes, des étoiles et l’inscription " Happy Ramadan ". Comme Bruxelles est également une ville internationale, multiculturelle et multireligieuse, Pascal Smet trouve que ce serait une bonne idée de faire la même chose dans l’idée de rapprocher les gens et de créer quelque chose de conviviale. Dans La Capitale de ce matin, il parle de faire la même chose pour le nouvel an chinois.

Des lumières dans les rues pour le Ramadan, idée lumineuse ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".