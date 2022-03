Des Louvanistes tentent de participer au championnat du monde de lancer d’avions en papier

Environ 200 habitants de Louvain ont tenté mardi de se qualifier pour le championnat du monde de lancer d’avions en papier en Autriche. Le quatrième des cinq tours préliminaires a eu lieu à Louvain : les qualifiés peuvent accéder à la finale nationale avant d’obtenir le billet pour l’événement officiel en Autriche.

L’idée de la compétition, qui prévoit de lancer un avion en papier le plus loin possible ou le garder en l’air le plus longtemps possible, vient du producteur de boissons énergisantes Red Bull. Le championnat du monde des deux disciplines se déroulera dans les prochains mois.

A Louvain, environ 200 personnes ont tenté d’obtenir une place pour la finale nationale. Plus tôt ce mois-ci, des manches qualificatives ont déjà été organisées à Louvain-La-Neuve, Anvers et Bruxelles. La cinquième et dernière manche est prévue ce mercredi à Gand. Au total, environ 1000 personnes se sont inscrites à ces tours qualificatifs.

Le championnat du monde aura lieu à Salzbourg au mois de mai.