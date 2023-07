Des logements abordables avec un loyer partiellement remboursé : la solution de certaines communes pour aider les jeunes à s’installer

Estaimpuis n’est pas la seule commune à avoir opté pour la solution des logements tremplins. Également située dans le Tournaisis, la commune de Rumes s’est lancée il y a plus de 20 ans. Tout est parti d’un constat : il y a trop peu de logements à louer dans le village et, pour trouver leur bonheur sans se ruiner, les jeunes Rumois sont tentés d’emménager à Tournai, la grande ville voisine. Autre objectif poursuivi par les autorités communales de l’époque : ne pas descendre sous la barre des 5000 habitants. Cinq logements ont ainsi été créés en 2002.

Florentin Vincke fait partie des locataires qui y sont passés et pour lesquels le tremplin a été payant. Après 2 ans et demi d’occupation, il a pu racheter avec sa compagne une maison familiale à retaper sur le territoire de Rumes, récupérant au passage une partie des loyers grâce à la ristourne. Au total, la commune lui a rétrocédé environ 2500 euros. "Ce n’est pas ça qui fait la différence parce que ce n’est pas un montant extravagant, explique Florentin. Mais c’est clair que ça fait du bien pour démarrer quand on est jeune. Ça représente un montant qui est bon à prendre et qui permet, avec les frais de notaires à avancer, d’avoir un point de départ."

La commune de Rumes tire un bilan satisfaisant de l’expérience. Depuis l’inauguration des maisons en 2002, au total 29 ménages – dont les cinq actuels – ont bénéficié des logements tremplins. Sur les 24 couples qui ont terminé leur bail, 13 ont reçu le remboursement de 20% des loyers payés durant leur présence dans ces logements communaux parce qu’ils ont construit ou acheté une maison dans l’entité de Rumes.