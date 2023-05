Des locaux plus accessibles pour la Maison de l’Emploi à Frameries

Il y a vingt ans, la Maison de l’Emploi voyait le jour à Frameries grâce à la collaboration du Forem, du CPAS et de la commune de Frameries. Depuis, la responsable du bâtiment, son assistante administrative et cinq conseillères épaulent chaque jour les demandeurs d’emploi de la région dans leurs recherches. Une aide rendue possible grâce à un accompagnement personnalisé (information sur les métiers, filières d’informations, aide à la rédaction d’un CV, recherche d’offres d’emploi…) et aux espaces informatiques mis à la disposition du public (ordinateurs, imprimante, photocopieuse, téléphone).

Mais voilà, l’établissement qu’occupait jusqu’à présent le service est devenu trop vétuste. La Maison de l’Emploi a donc fait ses bagages et déménagé au 14, rue Achille Degrâce, sur le site de Lock’O, anciennement occupé par l’usine Doosan. "Ces nouveaux bureaux, plus modernes, lumineux et plus proches du centre-ville sont facilement accessibles grâce aux transports en commun et permettent un meilleur accueil du public. Situés au rez-de-chaussée, ils sont aisément accessibles aux personnes à mobilité réduite. La présence de l’ALE dans le même bâtiment permet également aux demandeurs d’emploi de faciliter leurs démarches de recherche d’emploi", écrivent la Commune de Frameries et le Forem dans un communiqué.