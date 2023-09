Des locaux flambants neufs pour deux écoles secondaires sur le campus du Ceria à Anderlecht

Actuellement quelque 7.500 apprenants, enfants et adultes sont accueillis dans l'ensemble de ses établissements. Les deux écoles pratiquent les pédagogies active. Celles-ci sont fondées sur l'élève "acteur-auteur" de ses apprentissages. Né il y a neuf ans, le projet de ces deux écoles d'enseignement général aura mobilisé 40 millions d'euros, dont près de 14,5 millions subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le complexe scolaire comprend également une composante "sport" via la réalisation de trois plateaux sportifs, des équipements complémentaires tels que des serres pédagogiques, un réfectoire, des potagers, un kiosque et un nouveau parc paysager. A Bruxelles, quelque 20.769 places ont été créées depuis 2019 et 21.501 sont encore programmées à l'horizon 2030 dans le contexte du boom démographique.