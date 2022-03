Des livres qui causent du manger ! Les conseils de Carlo de Pascale

de Marine Gora & Romain Tellier, Editions First, 256 pages.

Mais que fait le bouquin d’une neo-cantine branchée du marais à Paris dans ma sélection et en premier encore, c’est l’avantage d’avoir des amis, une amie, en l’occurrence, ma consoeur FH, qui m’a mis cet ovni sous les yeux, de Marine Hora et Romain Tellier

Les rois du ban mi dog !

Dans ce manuel de cuisine, Marine et Romain vous dévoilent les recettes métissées de Gramme ainsi que leurs astuces. Vous y retrouverez leur célèbre Banh Mi dog, tartines et salades de saison, leurs sandwichs et buns atypiques, mais aussi les recettes de leurs pâtisseries comme le célèbre gâteau aux pommes caramélisées, le carrot cake, les tartelettes rustiques ou les cookies. Vous découvrirez également comment réaliser différents types de sauces, condiments, pickles, produits d'épiceries ainsi que toutes les boissons phares de ce restaurant si singulier.

Ban mi dog Un sandwich qui puisse son inspiration entre le banh mi vietnamien (mêlant baguette craquante, pickles de carotte, coriandre fraîche et viande marinée) et le hot-dog américain (réalisé avec un pain moelleux, une saucisse et de la moutarde relevée).

Réinterprétée avec des produits de qualité, cette nouvelle création culinaire rassemble un pain brioché de chez Le Petit Grain, du pulled pork provenant des Viandes du Châteauneuf, des légumes marinés et une mayonnaise maison. Quand on connait le nouvel engouement des parisiens pour la street food, gageons que nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui.

Hyper moderne !!