Des livres pour montrer aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls devant leurs problèmes

En faisant les exercices, on va pouvoir s’évaluer, évaluer ses sentiments, ses réactions, ses inquiétudes, ses peurs, qu’on ait envie de les dépasser ou non. Et on peut reprendre les exercices une fois qu’on les a complétés, car qui nous dit que dans un mois, dans six mois ou dans un an, on répondra les mêmes choses aux questions ?

Le livre constitue aussi un pied à l’étrier pour tenir un journal intime, observe Déborah Danblon. Bien sûr, on a aujourd’hui des blogs et ce genre de choses, mais ce n’est peut-être pas assez intime !

Peut-être, retrouvons le plaisir du journal intime où on n’a pas peur de coucher nos frayeurs, nos inquiétudes.

Un livre très intéressant, très apaisant, à faire tout seul ou à partager. Une réussite, s’enthousiasme Déborah Danblon.