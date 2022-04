Des livres pour bien terminer les vacances de printemps

Ancien boxeur professionnel, champion de tir, survivant de l'ouragan Katrina, le lieutenant Versiga est flic dans l'état du Mississippi et consacre son temps libre à élucider des cold cases. Pour résoudre le meurtre d'une femme noire survenu dans les années 1970, il va devoir arracher, cinquante ans plus tard, les aveux du serial killer le plus prolifique de son pays, l'effroyable Samuel Little.

Une enquête longue de plusieurs années dans le bayou qui poussera le lieutenant à remettre en cause ses convictions les plus profondes.

Le journaliste Raphaël Malkin a rencontré le lieutenant Versiga lors d'un voyage professionnel aux Etats-Unis. Il a été tellement fasciné par ce personnage que plutôt que d'écrire un simple article, il a préféré en faire un livre complet.