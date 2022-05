Des livres pop & contreculture dans Radio Caroline sur Classic 21

Welcome aboard pour une nouvelle traversée de Radio Caroline… à travers des vagues de pages, extraits de livres pop & contreculture et que vous pourriez avoir envie de lire cet été approchant, le tout illustré de goûteuses archives !

Au cours de son émission, Olivier Monssens vous présentera trois livres : Willian Burroughs et le rock’n’roll de Casey Rae Les Garçonnes, mode et fantasmes des années folles de Christine Bard ou encore… Brian Jones, l’âme sacrifiée des Rolling Stones, livre que vient de signer Stéphane Koechlin (fils du cofondateur de Rock & Folk mais lui-même journaliste et rock-érudit), paru chez CastorMusic.

A écouter ci-dessus.