Des livres "faussement" signés par Bob Dylan

Le New York Times a dévoilé le mois dernier des premiers extraits de ce livre. Cet ouvrage, dont la publication avait été annoncée le 8 mars dernier, est sorti aux Etats-Unis le 8 novembre aux éditions Simon and Schuster, puis en français aux éditions Fayard.

"The Philosophy of Modern Song" sera son premier ouvrage depuis "Chroniques, volume 1", publié en 2004.

Les extraits publiés par le New York Times (à lire et écouter ici) dévoilent des réflexions du poète et musicien de 81 ans sur des titres légendaires de Frank Sinatra ("Strangers in the Night") ou des Who ("My Generation").

Par exemple, à propos de Sinatra (1915-1998), une des figures de la musique aux Etats-Unis, Dylan rend hommage à son "souffle vital, quelque chose qui coule dans les veines, […] ce qui est essentiel pour rester vivant et tromper la mort".

La star du folk a commencé l’écriture de son livre dès 2010 et l’ouvrage comprend, selon son éditeur, plus de 60 textes, également sur des artistes comme Hank Williams et Nina Simone, et sur l’art de la composition de textes et de mélodies.

"La publication du travail brillant, kaléidoscopique, de Bob Dylan constituera un hommage mondial à la chanson par l’un des plus grands artistes de notre temps", avait déclaré en mars le patron des éditions Simon and Schuster, Jonathan Karp.

Jeff Bridges et Helen Mirren font partie des narrateurs retenus pour l’audiobook de la collection d’essais de Bob Dylan.

Vous pourrez aussi retrouver les voix de Sissy Spacek, Oscar Isaac et Steve Buscemi. La liste complète des orateurs a été publiée par Variety, avec l’essai correspondant que chacun lira.

Bob Dylan apparaîtra dans l’audiobook, mais il ne souhaitait pas lire de chapitre complet.