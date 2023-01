Des livres bilingues pour aider les enfants ukrainiens réfugiés au Royaume-Uni

La création de la maison d’édition Pineapple Lane s’inscrit dans la continuité de l’initiative "Packed with Hope". Ce projet solidaire a été lancé en avril par Little Toller Books, suite à une campagne de crowdfunding qui a récolté plus de 79.000 livres sterling (environ 92.000 euros). Ce financement a permis à 250 volontaires de distribuer 10.000 sacs à dos à des enfants ukrainiens restés sur place, ainsi qu’à ceux qui ont traversé les frontières de la Pologne et de la Roumanie avec leurs proches. Chaque sac contenait divers objets "réconfortants", selon les mots de Little Toller Books, et un exemplaire du livre "La Guerre qui a changé Rondo" ("How War Changed Rondo") de Romana Romanyshyn et d’Andriy Lesiv.

Pour Gracie Cooper, cofondatrice de Little Toller Books et éditrice chez Pineapple Lane, ces deux initiatives sont intimement liées. "Le lancement de cette [nouvelle] maison d’édition exprime notre conviction quant à l’importance des livres pour enfants écrits dans des deux langues", a-t-elle déclaré à The Bookseller.

Si les premiers livres bilingues édités seront en anglais et en ukrainien, l’éditeur Little Toller Books affirme que les suivants seront dans d’autres langues comme l’arabe et le somali. Le but ? S’adresser au plus d’enfants réfugiés, migrants et déplacés possible. L’UNICEF estime que 36,5 millions d’enfants ont été déplacés de chez eux à la fin de 2021, à cause de conflits armés et d’autres crises. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale.