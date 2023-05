Des livres belges pour l’été

Ça ne saute pas aux yeux comme ça, mais l’été approche et avec lui le temps retrouvé des livres qu’on emporte dans sa valise pour le plaisir de lire sur la plage ou au bord de la piscine. Et cette année, pour la première fois, les éditeurs belges ont décidé de présenter leur collection estivale. Une opportunité pour Benoît Dubois directeur de l’Adeb, l’Association des Editeurs belges.

Le secteur de l’édition belge qui, après avoir connu l’euphorie pendant la crise covid, (confinement oblige), avait perdu 6% de ses lecteurs en 2022.

Exception notable : le livre de tourisme et de voyage qui a lui, vu ses ventes augmenter de 19%. Il fallait surfer sur cette vague en proposant une collection d’été.

10.000 titres par an

L’Adeb, l’association des éditeurs belges et les Editeurs Singuliers qui rassemblent à eux deux plus de 300 maisons d’édition francophones, présentent une quarantaine de livres ou de guides de voyage dans tous les genres et tous les styles. Les éditeurs belges francophones, qui publient chaque année plus de 10.000 titres, ont largement de quoi allécher les lecteurs vacanciers. Depuis le roman autobiographique jusqu’au polar en passant par des guides de voyage ou des récits de vie, la palette des quarante titres mis en avant cette année par les éditeurs est très large.

Histoire burlesque

On y trouve par exemple des récits parfois drôles comme celui de Claudie Rion et son titre paradoxal : "Aujourd’hui mon père est mort, qu’est-ce qu’on a ri !"

L’auteure, comédienne et metteuse en scène, a choisi un petit village de la Gaume comme cadre des aventures d’une famille bruxelloise très déjantée : "Il y a des psychotiques, des bipolaires, des hystériques qui débarquent dans un environnement totalement étranger pour elle. S’ensuivront des aventures totalement rocambolesques, à commencer par l’enterrement du père qui en devient drôle."

Histoire à donner froid dans le dos

Autre genre, presque à l’opposé : "Incisives", le premier livre de la Tournaisienne Caroline Wlomainck.

Rescapée de l’industrie pharmaceutique où elle a travaillé 20 ans, cette jeune femme se cherchait une voie de reconversion et s’est lancée dans l’écriture un peu comme on se jette à l’eau sans savoir si on sait nager. Elle signe un premier opus étonnant déjà de maîtrise et d’efficacité.

"Je me promène beaucoup dans ma ville et souvent, je me demande ce qui se cache derrière les façades et les fenêtres. Que font les gens derrière, à quoi rêvent-ils ? On se dit parfois que ces gens ont une plus belle vie que la nôtre mais ce n’est pas toujours vrai !"

Et à partir de là, Caroline Wlomainck va imaginer 5 nouvelles, des récits clash, dans un style cash. Des histoires qui vous feront regarder vos voisins autrement.

Deux exemples parmi de nombreux livres aux parfums et aux saveurs de notre petit pays. Pour amateurs de frissons ou de récits de voyage ou de comédies. De bien belges pages pour passer un bel été.