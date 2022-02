Des livres aux airs de longs-métrages

Henry Céard nous raconte l’histoire d’Ernestine, une parisienne de 30 ans qui vit avec son mari architecte. Mais elle s’ennuie dans la vie. Et elle tombe un peu sous le charme de son voisin du dessus : Alfred. Un gros monsieur plutôt noceur. Ils se retrouvent lors d’un bal et, tandis que le mari d’Ernestine joue au billard, Ernestine danse avec Alfred. Et ils finissent par se donner rendez-vous le dimanche suivant pour une petite promenade. Ernestine et Alfred espèrent tous les deux qu’il va se passer quelque-chose. Ils vont déjeuner dans un petit restaurant " Les Marronniers " où ils vont être coincés par la pluie. Et alors là… Eh bien, pas grand-chose… Pas de d’amour, pas de sexe. Ernestine et Alfred ne vont rien faire…