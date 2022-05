Des lignes vertes pour placer ses sacs-poubelles

Depuis deux semaines, des lignes vertes sont peintes au sol à quelques centimètres des façades de plusieurs communes bruxelloises. Elles sont peintes par Bruxelles propreté pour rappeler aux gens de placer leurs sacs-poubelles le long de la façade et non à flanc de rue. "Il s’agit d’une action menée par Bruxelles propreté", explique Etienne Cornesse, le porte-parole de l’agence régionale. "Nous avons des pochoirs et on rappelle simplement la règle avec un trait vert où doivent être déposés les sacs-poubelles". Et la décision n’est pas prise au hasard selon lui : "L’avantage c’est que les sacs sont plus facilement repérables par nos équipes chargées de les ramasser. Il ne faut pas oublier que nos employés sont en action donc ils doivent pouvoir évaluer la distance et les repérer facilement. Il faut aussi savoir que les sacs déposés aux pieds des arbres ne sont absolument pas visibles. C’est d’autant plus vrai pour les sacs orange qui ont tendance à se tasser à cause de leur poids".

Une fausse bonne idée

Certains croient pourtant bien faire en les éloignant de leur maison pour aider les employés chargés de les collecter. "C’est une fausse bonne idée", poursuit Etienne Cornesse. "Nous préférons que les sacs restent bien près de la façade. Dans le cas contraire, le risque est important que le sac ne soit pas collecté".

L’action est menée en accord avec les communes. 14 communes sur les 19 que compte la région participent à l’opération. Des amendes sont prévues pour les contrevenants, "même si le but de l’opération est avant tout de rappeler la règle aux gens et que des gestes très simples ont un impact important sur la propreté de nos rues", conclut Etienne Cornesse.

Les traits verts ne sont pas permanents. Ils devraient s'estomper et disparaître dans les semaines qui viennent.

Toutes les infos sur mespoubelles.brussels