Des Liégeois au festival d’Avignon : le Collectif Mensuel y jouera seize représentations de son spectacle "Blockbuster"

D’un point de vue logistique, déplacer "Blockbuster" à Avignon n’est pas une mince affaire. " On a un dispositif scénique composé de mobilier divers et d’énormément d’accessoires pour faire les bruitages, de nombreux instruments de musique et beaucoup de micros aussi pour le travail de doublage. Donc, pour Avignon où on doit s’installer et se désinstaller en vingt à quarante minutes seulement, ça sera un vrai défi !" souligne Sandrine Bergot, comédienne, membre du Collectif Mensuel.

Le Collectif Mensuel est impatient de découvrir l’accueil qui lui sera réservé. Outre la forme de "Blockbuster", son propos se révèle toujours aussi pertinent. " Quand on a écrit Blockbuster, on n’avait pas encore connu les attentats, l’armée dans les rues, le confinement et les gilets jaunes. Et aujourd’hui, il y a quand même énormément de faits d’actualité qui font résonner ce spectacle de manière toute particulière" relève encore Baptiste Isaia. Et de rappeler les mouvements de contestation contre la réforme des retraites que connaît la France depuis plusieurs mois.

"Blockbuster" sera joué du 7 au 24 juillet à la Patinoire de la Manufacture dans le cadre de la 57e édition du festival off Avignon.