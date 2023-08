Le premier test réalisé avec de la betterave n’a pas été fructueux, mais la version à base de carottes fut concluante. Louis Falisse travaille désormais avec plusieurs légumes belges et de saison : la courgette, la patate douce et le potimarron. "Il y a 3 ingrédients : du chocolat, des noisettes ou des amandes et des légumes. Les légumes sont cuits de manière vapeur, assez simplement. Les oléagineux sont torréfiés, mis en purée et le chocolat est fondu. Et ensuite on assemble les trois pour faire un bon produit."

Après ouverture, le produit doit être mis au frigo, à la différence des autres pâtes à tartiner. Il doit être consommé dans les semaines à venir.